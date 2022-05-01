В Тюмени шеф-повара и кондитеры сойдутся в профессиональном поединке

| Фото: Предоставлено Ириной Соколовой | Фото: Предоставлено Ириной Соколовой

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Шеф-повара ресторанов и кондитеры Тюмени примут участие в кулинарном соревновании "Шефы против кондитеров". Гастрономическая битва пройдет впервые на тюменской гастроплощадке 30 мая.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор проекта Ирина Соколова.

"В каждой команде будет по три человека. Участники поменяются местами. Кондитеры приготовят ресторанное блюдо, а шефы - торт. На готовку им дадут около трех часов", - рассказала организатор. По итогам шоу жюри выберет лучшее блюдо. Победители получат приз от спонсоров.

Ирина Соколова добавила, что помимо популяризации профессий повар и кондитер, с помощью шоу они хотят поддержать тюменских предпринимателей малого бизнеса, обменяться опытом работы, завести новые знакомства, наладить сотрудничество.

"Предприниматели малого бизнеса являются нашими спонсорами. За счет дополнительной рекламы мы бы хотели их поддержать", - добавила организатор.

Кулинарное состязание пройдет по адресу: ул. Курортная, 44.

Юлия Карандашева