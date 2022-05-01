Библионочь в Тюменской области подготовила специальные программы для детей и взрослых

| Фото: vk.com/biblionoch_tmn | Фото: vk.com/biblionoch_tmn

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Акция "Библионочь" пройдет в Тюменской области 27 мая. Старт дадут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева в 19 часов.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Как и недавняя "Ночь музеев", "Библионочь" посвящена Году культурного наследия народов России, поэтому слоган акции так и звучит: "Про традиции". Народная ярмарка, фольклорные посиделки, знакомства с народными мастерами – это лишь малая доля того, что вас ждет. Ребят увлекут играми от "Мосигры" и квестами, читателям постарше точно понравится поэтический концерт "Три вопроса". Не обойдется без музыки и мастер-классов, а одним из самых ожидаемых событий станет флешмоб "Обними библиотеку", где участники окружат здание научной библиотеки огромным кольцом", - рассказала она.

Елена Майер советует всем, кто решит стать участником акции, захватить с собой паспорт. По нему можно получить эксклюзивный читательский билет с логотипами акции "Библионочь – 2022. Про традиции".

Подробнее об акции "Библионочь" можно узнать по ссылке.

Свои тематические мероприятия 27 мая подготовили и библиотеки муниципальных образований Тюменской области.

Анжела Лебедева