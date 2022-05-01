Для иммерсивного спектакля "ДЫМ" в тюменском "Космосе" разработали видеоверсию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Иммерсивный спектакль "ДЫМ" представлен в видеоформате. Таким образом постановка по графическому роману художницы и автора комиксов Ольги Лаврентьевой "Сурвило" стала доступней и для жителей отдаленных территорий Тюменской области.

"Полную видеоверсию мы делаем практически для всех наших спектаклей, чтоб отправлять их на фестивали и гастроли. Сейчас решили поделиться записью с подписчиками, потому что многие жители отдалённых районов Тюменской области хотели посмотреть "ДЫМ", но не имели возможности приехать, поэтому мы решили показать его на видео", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель МТЦ "Космос" Александрина Шаклеева.

Интерес к проекту большой с самого начала его реализации, с 9 мая 2021 г., заметила Александрина. За первый год его посетили 15 тыс. человек только в Тюмени, он съездил в Москву на Международный фестиваль современного искусства "Территория", где в течение недели его можно было посмотреть в Музее современного искусства - MMOMA на Гоголевском бульваре - в рамках спецпрограммы "Территория.kids". Позже спекиакль стал участником Всероссийского фестиваля моноспектаклей "ЧАТ" в Омске, где получил спецприз "За поиск новых форм в освещении Отечественной истории". Также он попал в лонг-лист Национальной театральной премии "Золотая маска" и отмечен экспертами как один из самых заметных российских спектаклей в сезоне 2020-2021.

В июне 2022 г. у "ДЫМа" начнутся большие гастроли в Центре современного искусства в Екатеринбурге, осенью планируется поездка в Санкт-Петербург.

"Возможно, что мы ещё покажем его в Тюмени, но пока точно сказать трудно: мы уже начали работу над нашим следующим спектаклем по современному комиксу для подростков, премьера пройдёт в сентябре", - говорит Александрина Шаклеева.

Анжела Лебедева