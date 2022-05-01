Три района Тюменской области засеяли поля яровыми культурами на 60-70 %
| Фото: mcx.ru
Земледельцы Тюменской области выполнили план посева яровых культур на 56%. Ими пройдено 468 га, сообщает региональный департамент АПК.
Наилучших показателей добились хозяйства Сладковского района, выполнившие план весеннего сева на 72%. В Казанском районе засеян 71% пашни, в Упоровском - 63%.
В Абатском, Бердюжском, Юргинском районах и Голышмановском городском округе завершен сев гороха. Хозяйства Аромашевского района полностью посеяли кукурузу на силос. В Армизонском, Викуловском, Нижнетавдинском, Сладковском и Сорокинском районах выполнили план по посеву технических культур.