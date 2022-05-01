  • 24 мая 202224.05.2022вторник
  • USD58,2087
    EUR60,3851
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Три района Тюменской области засеяли поля яровыми культурами на 60-70 %

Экономика, 13:59 24 мая 2022

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Земледельцы Тюменской области выполнили план посева яровых культур на 56%. Ими пройдено 468 га, сообщает региональный департамент АПК.

Наилучших показателей добились хозяйства Сладковского района, выполнившие план весеннего сева на 72%. В Казанском районе засеян 71% пашни, в Упоровском - 63%.

В Абатском, Бердюжском, Юргинском районах и Голышмановском городском округе завершен сев гороха. Хозяйства Аромашевского района полностью посеяли кукурузу на силос. В Армизонском, Викуловском, Нижнетавдинском, Сладковском и Сорокинском районах выполнили план по посеву технических культур.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , посевная кампания

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 24.05.2022Три района Тюменской области засеяли поля яровыми культурами на 60-70 %
13:27 24.05.2022Тюменские ученые извлекают из отходов полезный материал для дактилоскопии, LFP-аккумуляторов и химических добавок
11:31 24.05.2022Тюменские производства с филиалами в Армении смогут возобновить поставки по всему миру
10:23 24.05.2022Меморандум о сотрудничестве и партнерстве подписан между Тюменской областью и Арменией