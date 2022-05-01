Более трех тысяч тюменских льготников получат путевки в санатории УФО и Краснодарского края

| Фото: Центр реабилитации "Тараскуль" во ВКонтакте | Фото: Центр реабилитации "Тараскуль" во ВКонтакте

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Более полутора тысяч путевок в санатории Тюменской, Курганской, Свердловской областей и Краснодарского края выдало Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования с начала 2022 года. Всего в текущем году, сообщается на сайте фонда, будет выделено более 3 тыс. путевок на санаторно-курортное лечение граждан льготных категорий.

В настоящее время заключено 17 государственных контрактов, отмечено в сообщении. Планируется провести дополнительную госзакупку путевок по итогам проведения открытых торгов и с учетом профилей заболевания. Средства на санаторно-курортное лечение поступают из федерального бюджета.

Место санаторно-курортного лечения определяется лечащим врачом, который выдает справку по форме 070/у. Путевками обеспечивают исключительно в порядке очередности, которая определяется датой подачи заявления.

Со списком санаториев, с которыми в 2022 году заключены государственные контракты, можно ознакомиться на сайте r72.fss.ru в разделе "Федеральному льготнику".