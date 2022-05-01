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В Тюменской области доказали эффективность строительства локальных газовых котельных в новостройках

Экономика, 15:16 24 мая 2022

ГК "Меридиан"

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Локальные газовые котельные в основном строят там, где нет технической возможности присоединить дома к тепловым сетям, либо экономически выгодней в виду отдаленности тепловой сети. Независимый источник теплоснабжения и горячего водоснабжения исключает плановые отключения горячей воды летом, аварийные отключения, которые происходят в общегородских сетях. Тарифы для жителей в таких микрорайонах существенно ниже.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор ГК "Меридиан" Денис Гулаков.

Данная компания-застройщик накануне получила от Главного управления строительства Тюменской области положительное заключение о соответствии проекту газовой котельной к многоквартирному дому по ул. Судоремонтная в Тюмени.

"По улице Судоремонтной компания построила две газовые котельные для обеспечения комплекса из двенадцати жилых домов, которые на данный момент находятся на разных этапах строительства. Четыре дома ЖК "Первая Линия. Гавань" введены в эксплуатацию в 2021 году, семь домов ЖК "Первая Линия. Гавань и ЖК "Первая Линия. Пляж" планируется ввести в 2022 году. Модульных котельных компания построила пока три. А есть еще пять крышных газовых котельных", - говорит Денис Гулаков.

Главное преимущество модульных котельных при многоквартирных дома — автономность. Подача отопления и горячего водоснабжения производится напрямую в дом, на котором она установлена. По словам застройщиков, это способствует снижению тепловых потерь, в связи с чем себестоимость единицы тепловой энергии существенно снижается к минимальному показателю.

"Начало и окончание отопительного сезона такие котельные начинают по мере необходимости, а не по решению муниципальной власти. Высокий уровень эксплуатационной безопасности гарантирован современными системами управления тепловыми процессами", - подчеркнули гендиректор ГК "Меридиан".

Анжела Лебедева

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# альтернативная котельная , ГУС Тюменской области , отопительный сезон , строительство жилья

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