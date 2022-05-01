"Гадкий утенок" Тюменского театра кукол получил хорошие отзывы на международном фестивале

автор фото - Ю. Таратунин | Фото: из сообщества "Тюменский театр кукол" во ВКонтакте (архив) автор фото - Ю. Таратунин | Фото: из сообщества "Тюменский театр кукол" во ВКонтакте (архив)

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Спектакль "Гадкий утенок" представил Тюменский театр кукол на XIII Международном фестивале театров "Муравейник", который проходит в Иваново с 20 по 24 мая. Постановка получила высокие оценки экспертов.

Спектакль показали на сцене Ивановской государственной филармонии. Тюменский спектакль "Гадкий утенок" вызвал отклики в сердцах и ивановского зрителя, и участников "Муравейника". Члены экспертного совета оценили слаженность работы актерского состава спектакля.

"Особенно выделили исполнителя главной роли Александра Ганичева. Профессионалы отметили его слияние с куклой утенка, умение полностью раствориться в роли, его драматизм и глубину проживания роли", — рассказал директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

В фестивале не было конкурса, участников ничем не награждали. Заявка на него была подана года два-три назад. Это была не первая попытка тюменского театра попасть на "Муравейник", но именно 13-й фестиваль стал первым для него. Обычно, по словам Романа Явныча, сюда приходит много заявок, поэтому отбор был довольно жестким.

"Спектакли на фестивалях смотрят не только обычные зрители, но и коллеги: актеры, режиссеры, художники, приглашенные эксперты. А значит, оценивают с профессиональной стороны. Кроме того, фестиваль — возможность не только себя показать, но и других посмотреть. Нигде больше за четыре дня не увидишь 15 спектаклей театров из 15 регионов страны. В целом для театра участие в Ивановском фестивале — знакомство с коллегами из других регионов, что открывает новые возможности для творчества театра, а значит, и для тюменского зрителя", — поделился Роман Явныч.

Инна Пахомова