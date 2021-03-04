"СибБурМаш" планирует расширить производство и освоить новые технологии в 2021 году

| фото ИА "Тюменская линия" | фото ИА "Тюменская линия"

Освоить новые виды продукции, повысить качество и конкурентоспособность выпускаемого оборудования и расширить производство позволила тюменскому научно-производственному предприятию "СибБурМаш" государственная поддержка, оказанная в 2019-2020 годах.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал начальник отдела подготовки производства НПП "СибБурМаш" Станислав Веснин.

"В 2019 и 2020 годах мы закупили современные металлообрабатывающие центры, токарные станки, ленточноотрезной станок и вертикальный обрабатывающий центр, комплект печей для закалки и отпуска. Ведется внедрение их в производство", - рассказал он.

Напомним, НПП "СибБурМаш" занимается выпуском различного технологического оборудования, необходимого для эксплуатации и ремонта скважин. В 2020 году компания открыла новый комплекс по производству нефтегазопромыслового оборудования. Здесь наладили производство пакеров и других комплектующих скважинной техники.

В 2021 году предприятие планирует расширить участок термообработки, для этого закуплен комплект печей для закалки и отпуска. Кроме того, будет увеличен участок сборки.

"Будем переносить его на большую площадь в бывший сварочный цех. На освободившиеся площади планируем закупить и установить оборудование для токарной и фрезерной обработки. На новом участке сборки выделим место и расположим дополнительный испытательный участок для валидационных испытаний класса V0. Оборудование уже заказали, сейчас идет согласование конструкторской документации для изготовления стенда", - рассказал он.

В планах также освоение технологии отбора керна в трудноизвлекаемых залежах и производство хвостовиков для многостадийного гидравлического разрыва пласта. Это наиболее эффективный метод увеличения площади контакта скважины с пластом. Он позволяет максимально приобщить ранее не вовлеченные в разработку интервалы пласта и повысить нефтеотдачу.

Станислав Веснин добавил, что за два года из средств регионального бюджета предприятие получило 58,5 млн рублей субсидий. Объем собственных инвестиций компании превысил 216 млн рублей. При этом прирост налоговых отчислений в бюджет составил 432,4 млн рублей, в том числе в бюджет Тюменской области 180 млн рублей.

Государственную поддержку компании оказана по региональной программе "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности". Она рассчитана на период с 2019 по 2025 год. Претендовать на помощь могут промышленные предприятия Тюменской области, которые находятся в реестре инвестиционных проектов региона в разделе "На сопровождении", либо, как, например, НПП "СибБурМаш", занимаются выпуском импортозамещающей продукции.

Любовь Голышева