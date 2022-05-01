Около 20 тыс. кедровых орешков высадили школьники Тюменского района в новом мини-питомнике

| Фото: предоставлено Верой Пахомчик | Фото: предоставлено Верой Пахомчик

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Пять килограммов – это около 20 тыс. кедровых орехов – высадили ученики Мальковской школы Тюменского района в новом мини-питомнике в крестьянском хозяйстве "Плодовое" 24 мая.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Центра развития экологических программ "Живая планета" Вера Пахомчик, орехи высадили в рамках проекта "Кедры России", координатором которого она является в Тюменской области.

"Из двадцати тысяч орешков взойдет процентов семьдесят. Через три года вырастут замечательные районированные саженцы, которые мы передадим для посадки во все районы нашего региона", - пояснила Вера Пахомчик.

Куратор рассказала, что в 2021 году из районов поступили заявки на 6 тыс. 700 саженцев кедра. В 2022 году – пока 3 тыс. 900, поэтому прием заявок от муниципалитетов продолжается.

Вера Пахомчик мечтает, чтобы кедровые рощи появились возле всех сельских поселений области. По ее словам, кедророщи могут стать местами, которые объединят односельчан, ведь кедр – не только эмблема силы, здоровья и мощи, но знак стабильности и долголетия, настоящий символ России.

Как рассказала координатор, проект "Кедры России" занял первое место в голосовании на платформе "Сильные идеи для нового времени". Он в числе десяти лучших программ будет заслушан президентом России.

"Через кедр люди обратят внимание на природу и ее объединяющее начало. Займутся эковоспитанием детей, что совершенно необходимо в нынешних реалиях", - подчеркнула Вера Пахомчик.

Проекту "Кедры России" четыре года, за это время сформировалась команда региональных координаторов в 70 регионах России. Их задача – составить реестры всех мест, где требуется посадка деревьев, определить, сколько и каких.

Сейчас Вера Пахомчик ищет помощников из числа неравнодушных людей в каждом районе юга области, которые разделяют цели экопроекта и готовы стать волонтерами экодвижения.

Уточнить информацию можно по телефону 8-912-382-34-89.

| Фото: предоставлено Верой Пахомчик | Фото: предоставлено Верой Пахомчик

Инна Кондрашкина