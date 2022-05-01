  • 24 мая 202224.05.2022вторник
  • USD58,2087
    EUR60,3851
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Экстрим и юмор: шоу братьев Непочатых представит в Тюмени новую программу

Общество, 17:15 24 мая 2022

шоу братьев Непочатых | Фото: шоу братьев Непочатых

Далее в сюжете Тюменский медицинский университет и «Медицинский город» создадут совместный учебно-методический центр

Экстремально-юмористическое шоу "Цирк-шмырк" представит шоу братьев Непочатых в тюменском ДК "Нефтяник" 19 июня. Начало - в 18 часов.

"Мы объединили свои лучшие номера, украсили шоу-балетом, добавили живые барабаны, сделали массу спецэффектов: конфетти, генераторы огня и дыма", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" артистка и ведущая шоу Евгения Непочатых.

Это будет эстрадное шоу с разножанровыми номерами. "Конечно, наш зритель знает, что наши основные направления - это экстрим и юмор. Но в этой программе будет все: опасные игры, цирковой баланс, катушки, силачи, которые все гнут и ломают, фокусы. Будет много интерактива со зрителями. Программу завершит световое шоу, которое мы увеличили до масштабов "Нефтяника", добавили артистов и массу крутого реквизита. Мы поиграем с залом, получится эффект 3D от того, что все будет летать над зрителем", - проанонсировала Евгения Непочатых.

﻿

Она добавила, что будут и полюбившиеся номера, и много нового. "Представим новую клоунаду, одну репризу собственную, которую еще никто не видел", - поделилась артистка.

Евгения Непочатых отметила: уверена, что зрителям шоу придется по вкусу, особенно удивит электрическая составляющая, игры со светом и дымом.

﻿

"Наши программы всегда нравятся. Вероятно, это потому, что там по чуть-чуть есть все. Кому-то ближе экстрим, кому-то - юмор. Люди всегда любили посмеяться, а в нынешние времена этого не хватает. Да и клоунов у нас в Тюмени больше и нет, только у нас", - сказала девушка.

3 июня шоу братьев Непочатых покажет свою новую программу в курганской филармонии, а в июле их ждут гастроли по России.

"Вообще, у нас есть мечта - создать в Тюмени Театр эстрады, как, допустим, в Екатеринбурге. Профессиональной такой комплексной труппы нет в городе. А было бы здорово, чтобы люди могли прийти и окунуться на полтора часа в мир волшебства и немного побыть детьми, поудивляться. У нас много талантливых эстрадников в городе, было бы круто объединиться", - поделилась Евгения Непочатых.

﻿

Евгения Тенегина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# огненное шоу , цирк , шоу

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 24.05.202225 мая - события дня
17:37 24.05.2022Тюменский медицинский университет и "Медицинский город" создадут совместный учебно-методический центр
17:26 24.05.2022Тысячу учеников Тюменской области объединил проект "Чирлидинг в каждую школу"
17:15 24.05.2022Экстрим и юмор: шоу братьев Непочатых представит в Тюмени новую программу