Экстрим и юмор: шоу братьев Непочатых представит в Тюмени новую программу

| Фото: шоу братьев Непочатых | Фото: шоу братьев Непочатых

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Экстремально-юмористическое шоу "Цирк-шмырк" представит шоу братьев Непочатых в тюменском ДК "Нефтяник" 19 июня. Начало - в 18 часов.

"Мы объединили свои лучшие номера, украсили шоу-балетом, добавили живые барабаны, сделали массу спецэффектов: конфетти, генераторы огня и дыма", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" артистка и ведущая шоу Евгения Непочатых.

Это будет эстрадное шоу с разножанровыми номерами. "Конечно, наш зритель знает, что наши основные направления - это экстрим и юмор. Но в этой программе будет все: опасные игры, цирковой баланс, катушки, силачи, которые все гнут и ломают, фокусы. Будет много интерактива со зрителями. Программу завершит световое шоу, которое мы увеличили до масштабов "Нефтяника", добавили артистов и массу крутого реквизита. Мы поиграем с залом, получится эффект 3D от того, что все будет летать над зрителем", - проанонсировала Евгения Непочатых.

Она добавила, что будут и полюбившиеся номера, и много нового. "Представим новую клоунаду, одну репризу собственную, которую еще никто не видел", - поделилась артистка.

Евгения Непочатых отметила: уверена, что зрителям шоу придется по вкусу, особенно удивит электрическая составляющая, игры со светом и дымом.

"Наши программы всегда нравятся. Вероятно, это потому, что там по чуть-чуть есть все. Кому-то ближе экстрим, кому-то - юмор. Люди всегда любили посмеяться, а в нынешние времена этого не хватает. Да и клоунов у нас в Тюмени больше и нет, только у нас", - сказала девушка.

3 июня шоу братьев Непочатых покажет свою новую программу в курганской филармонии, а в июле их ждут гастроли по России.

"Вообще, у нас есть мечта - создать в Тюмени Театр эстрады, как, допустим, в Екатеринбурге. Профессиональной такой комплексной труппы нет в городе. А было бы здорово, чтобы люди могли прийти и окунуться на полтора часа в мир волшебства и немного побыть детьми, поудивляться. У нас много талантливых эстрадников в городе, было бы круто объединиться", - поделилась Евгения Непочатых.

Евгения Тенегина