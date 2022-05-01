Тюменский медицинский университет и "Медицинский город" создадут совместный учебно-методический центр

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Тюменский медицинский университет и многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город" создадут совместный учебно-методический центр. Соответствующий меморандум подписали 23 мая и.о. ректора ТГМУ Иван Петров и директор-главный врач "Медицинского города" Расим Тамразов.

Сотрудничество между медицинским университетом и "Медицинским городом", по словам Ивана Петрова, продолжается не первый год. Главным образом по подготовке онкологов в ординатуре.

"Новый виток сотрудничества будет значим для всех жителей нашей области, - пояснил он. - Наша совместная работа расширится в образовательной, исследовательской, научной сферах".

Студенты, как отметил Расим Тамразов, будут адресно готовиться к определенным специальностям.

"Это задача глобальная, она невозможна без параллельного совершенствования научных знаний, привлечения в научную школу онкологии московских коллег, – отметил он. - Студенты на этапе обучения будут познавать азы онкологии, современные принципы диагностики и лечения, которые позволят сразу погрузиться в профессиональное сообщество и быть в тренде современных технологий".