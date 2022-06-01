160 заявок подала Тюменская область на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Тюменская область вошла в число регионов-лидеров заявочной кампании второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив, отправив 160 заявок на участие. Общий фонд конкурса в 2022 году составляет 3 млрд рублей, сообщает информационный центр правительства области.

Наиболее популярными направлениями стали: образовательные и наставнические проекты; проведение фестивалей и форумов; проекты креативных индустрий; проекты в области академического искусства; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов. Самыми активными участниками стали представители Тюмени, Ишима, Тюменского района и Тобольска.

Добавим, всего в 2022 году организации культуры Тюменской области подали более 400 заявок на два основных и три специальных конкурса. По итогам первого основного и двух специальных конкурсов победителями стали 26 участников. Они привлекли в регион более 21 млн рублей.