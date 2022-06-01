Чартерные программы свяжут Москву, Петербург, Тюмень и Тобольск

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

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Объединить чартерными программами Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Тобольск намерен туроператор FUN&SUN. Это сделает маршруты еще интереснее.

"Сейчас обсуждается вопрос субсидирования не только чартерных туроператорских рейсов, но и блоков на регулярные перевозки, так называемые туроператорские тарифы. Это позволит предлагать туры не только на конкретный сезон, а сделать процесс круглогодичным", — рассказала руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова.

Она подчеркнула, что Тюменская область занимает особое место. В 2022 году были созданы две точки прилета. Планируется расширение данного направления, потому что регион, по словам Ольги Ивановой, действительно интересный. От туристов, прилетевших первым чартерным рейсом из Санкт-Петербурга, специалисты туриндустрии соберут отзывы и проработают с коллегами перспективы развития.

В 2022 году туроператор охватит чартерными программами всю страну от Камчатки до Калининграда. "В новых условиях путешествия по России более интересны туристам, потому что это надежно, стабильно. Сейчас Ростуризм и регионы проводят колоссальную работу по продвижению туристических возможностей страны, и люди узнают, что у нас есть такие места, которых в мире нигде не увидишь. Конечно, им хочется приехать, получить новый опыт. Еще год назад, когда мы выходили с предложением по Тюменской области, мало кто знал, что здесь есть термальные источники. Сейчас об этом знают все. Мы со своей стороны привозим сюда наших агентов, которые путешествуют, знакомятся с возможностями Тюменской области, смотрят номерной фонд. После этого они смело предлагают туры своим клиентам", — заключила Ольга Иванова.

Напомним, 23 июня в аэропорту Тобольска приземлился первый самолет по туристической программе чартерных рейсов из Санкт-Петербурга. Борт был заполнен на 100%. Среди пассажиров — жители разных городов и регионов. В этот же день в Санкт-Петербург прилетел первый чартерный рейс из Тобольска. Гости из Сибири побывают на экскурсиях в знаменитых местах, в дворцово-парковых ансамблях Павловска и Царского села, увидят символы Петербурга, связанные с именем Петра Великого.

Эта чартерная программа позволяет сделать путешествие более доступным. Как отмечают в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, туристические пакеты для Северной столицы и Тобольска разработаны в нескольких вариантах на выбор, в зависимости от количества экскурсий, и включают авиаперелет, трансфер из аэропорта в отель и обратно, проживание в выбранном отеле, завтраки, услуги экскурсовода и входные билеты в музеи.

Соглашение о сотрудничестве Тюменская область подписала с Санкт-Петербургом на XXVIII Международной туристической выставке MITT-2022, которая состоялась в Москве в марте 2022 года.

Инна Пахомова