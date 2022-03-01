Тюменская область подписала соглашения о совместном развитии туризма с Ингушетией и Санкт-Петербургом

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Еще два соглашения о сотрудничестве – с Санкт-Петербургом и Ингушетией – подписала Тюменская область на XXVIII Международной туристической выставке MITT-2022, которая в эти дни работает в Москве.

"С Ингушетией у нас прямое авиасообщение, которое недавно запустили между регионами. Можно усиливать сотрудничество и предлагать новые виды отдыха. Подписали также соглашение с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Здесь мы выстраивали сотрудничество давно и активно: в рамках проекта "Императорский маршрут" и обменных роуд-шоу по туроператорским потокам. В целом сегодня мы говорим о запуске чартерной программы из Санкт-Петербурга в Тобольск. Договорились о том, что в ближайшее время отработаем медиакампанию на территории Санкт-Петербурга, проведем мероприятия в Тюменской области", – рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев сказал, что Тюменская область становится хитом российского туризма. Отдыхающих привлекают термальные источники, посещение Тюмени и Тобольска. "Это достаточно интересно и туристам из Санкт-Петербурга. Мы логистически близко находимся друг к другу, несмотря на то, что мы – Северо-Запад, а Тюменская область – Сибирь. Информационная кампания, которую мы будем вместе проводить в Санкт-Петербурге, уверен найдет своего потребителя и в городе, и в Северо-Западном регионе России в целом. С другой стороны нам интересны гости из Тюменской области. У нас тоже есть, что предложить: современные локации общественных пространств, новые музеи помимо классических программ", – поделился Сергей Корнеев.

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Напомним, 15 марта Тюменская область заключила соглашение с ООО "РЖД Тур". В планах – запуск совместных железнодорожных круизов. В ходе работы выставки обсудили их примерный график.

Инна Пахомова