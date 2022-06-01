Жители тюменского села могут получить до 500 тыс. рублей льготного займа на благоустройство домов

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

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До 500 тыс. рублей льготного займа на благоустройство своих домов могут получить жители тюменского села. Правительство РФ увеличило размеры кредитов по льготной ставке, которые жители сёл могут брать на благоустройство своих домов.

Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Размер кредита, как и прежде, будет зависеть от региона, где живёт заёмщик.

Так, для жителей Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер займа увеличен с 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Сельчане в других регионах страны, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, которые не участвуют в льготной программе, смогут взять кредит до 500 тыс. рублей (ранее – 250 тыс. рублей).

Программа льготных кредитов на благоустройство сельских домов действует с 2020 года. Ставка по таким кредитам не может превышать 5%. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство.

Заёмные средства разрешается тратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.