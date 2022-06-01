К созданию кооперационный связей призвал производителей региона Александр Моор

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

К созданию кооперации, а не конкуренции призвал производителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии отраслевого совещания, проходящего под под эгидой Российского союза химиков в инновационном центре "Сибуринтех" в Тобольске 24 июня.

"Сейчас полезно не входить в конкуренцию, а выстраивать кооперацию. Мы видим, что с соседними регионами дополняем друг друга, можем скооперироваться, используя свои возможности, стать сильным поставщиком. Тюменская область заинтересована, чтобы на нашей территории создавались предприятия, производства. Рынок большой, и нам всем хватит места", - заявил Александр Моор.

Вместе с тем он рассказал о региональных мерах поддержки производителей. К примеру, заказчикам предприятий Тюменской области компенсируют от 1,5 до 5% от стоимости приобретенных оборудования или услуг.