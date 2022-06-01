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К созданию кооперационный связей призвал производителей региона Александр Моор

Губернатор, 13:10 24 июня 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

К созданию кооперации, а не конкуренции призвал производителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии отраслевого совещания, проходящего под под эгидой Российского союза химиков в инновационном центре "Сибуринтех" в Тобольске 24 июня.

"Сейчас полезно не входить в конкуренцию, а выстраивать кооперацию. Мы видим, что с соседними регионами дополняем друг друга, можем скооперироваться, используя свои возможности, стать сильным поставщиком. Тюменская область заинтересована, чтобы на нашей территории создавались предприятия, производства. Рынок большой, и нам всем хватит места", - заявил Александр Моор.

Вместе с тем он рассказал о региональных мерах поддержки производителей. К примеру, заказчикам предприятий Тюменской области компенсируют от 1,5 до 5% от стоимости приобретенных оборудования или услуг.

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# Александр Моор , кооперация , СИБУР

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