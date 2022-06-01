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В Тюмени трое детей попали под колеса машин

Происшествия, 16:18 29 июня 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четверо детей пострадали в авариях на дорогах Тюменской области 28 июня. Трое из них стали участниками ДТП в региональной столице, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Пешеходы шести и 10 лет попали под колеса Toyota и Renault на улицах Монтажников, 17 и Широтной, 193. В обоих случаях дети выбежали на проезжую часть из-за стоящего транспорта.

12-летнего велосипедиста сбили у дома № 53 на улице Монтажников. Школьник выехал на велосипеде на проезжую часть с тротуара.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД проводят административные проверки.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , дети

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