В Тюмени трое детей попали под колеса машин
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Четверо детей пострадали в авариях на дорогах Тюменской области 28 июня. Трое из них стали участниками ДТП в региональной столице, сообщает ГИБДД по Тюменской области.
Пешеходы шести и 10 лет попали под колеса Toyota и Renault на улицах Монтажников, 17 и Широтной, 193. В обоих случаях дети выбежали на проезжую часть из-за стоящего транспорта.
12-летнего велосипедиста сбили у дома № 53 на улице Монтажников. Школьник выехал на велосипеде на проезжую часть с тротуара.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Сотрудники ГИБДД проводят административные проверки.