В Тюмени трое детей попали под колеса машин

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четверо детей пострадали в авариях на дорогах Тюменской области 28 июня. Трое из них стали участниками ДТП в региональной столице, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Пешеходы шести и 10 лет попали под колеса Toyota и Renault на улицах Монтажников, 17 и Широтной, 193. В обоих случаях дети выбежали на проезжую часть из-за стоящего транспорта.

12-летнего велосипедиста сбили у дома № 53 на улице Монтажников. Школьник выехал на велосипеде на проезжую часть с тротуара.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД проводят административные проверки.