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В Тюменской области развивают кадровый потенциал для развития IT-сферы

Губернатор, 19:57 29 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области развивают кадровый потенциал для IT-сферы. На протяжении пяти лет действует Школа программирования. Желающих обучают на специалистов по информационным технологиям и программистов за 2-3 месяца. Ученикам доступны более 15 бесплатных образовательных программ.

Об этой и других мерах по развитию и поддержки сферы информационных технологий рассказал в Telеgram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор 29 июня.

"Наши усилия по развитию IT-отрасли отмечены на федеральном уровне. Тюменская область в числе регионов страны, где действуют собственные уникальные меры поддержки IТ-сферы. Это признали эксперты на совещании, посвященном цифровой трансформации, которое провел заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко", - подчеркнул глава региона.

В числе мер, которые способствуют развитию отрасли, Александр Моор обозначил не только налоговые преференции, предоставляемые в регионе аккредитованным компаниям, но и гранты, субсидии. А также подготовку кадрового потенциала и мероприятия по содействию в трудоустройстве – это хакатоны, ярмарки вакансий, дни открытых дверей.

"В условиях санкций значение отечественных разработок в области информационных технологий стало стратегическим. Нам нужны свои процессоры, свой софт, мы не отказываемся от цифровизации государственных и муниципальных услуг. Беспрецедентные меры поддержки оказываются отрасли на федеральном уровне. Помогать развитию IT мы продолжим и в нашем регионе", - заявил губернатор.

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# IT-технологии , Александр Моор , поддержка

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