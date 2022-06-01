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90 протоколов за несоблюдение требований пожарной безопасности составили в Тюменском районе

Общество, 12:32 30 июня 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

90 административных протоколов за несоблюдение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составили на жителей Тюменского района в 2022 году, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

С начала пожароопасного периода в 2022 году в Тюменском районе зафиксировано 95 возгораний сухой травы.

Сейчас сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы "Тюменский" ГУ МЧС России по Тюменской области продолжают активную работу по предупреждению пожаров в частном секторе Тюменского района.

Инспекторы доводят до жителей населенных пунктов основные требования пожарной безопасности летом, эксплуатации печей, бытового электрооборудования. Противопожарные инструктажи с местными жителями представители МЧС России проводят под роспись.

С начала года организовано 125 профилактических рейда в жилом секторе, проинструктировано более 1 тыс. 500 человек, из них 980 детей.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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