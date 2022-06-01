В тюменскую больницу поступила новая техника для лечения переломов челюсти

| Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 2 | Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 2

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Новая стоматологическая установка для лечения сложных переломов челюсти заработала в Областной клинической больнице № 2 в Тюмени. С помощью многофункционального оборудования медики могут выполнять все стоматологические манипуляции, в том числе и хирургические, необходимые при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи.

Как пояснил руководитель экстренной службы больницы Антон Терехин, новое оборудование — кресло с бормашиной и специальными инструментами — позволяет врачам комплексно решать проблему пациента на этапе приемного отделения в день обращения. Благодаря такому подходу восстановительный период будет протекать быстрее.

Медицинское оборудование подарено больнице региональным отделением партии "Единая Россия" на смену устаревшей технике. ОКБ № 2 – единственная клиника в Тюмени, где взрослым и детям с повреждениями челюстно-лицевой области круглосуточно оказывается экстренная и неотложная помощь, ежедневно к специалистам обращаются от 40 до 50 пациентов.