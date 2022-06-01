Подкаст "Все, как у людей" о талантливой молодежи запустили в Ишиме

| Фото: скриншот с видео мультицентра "Моя территория" | Фото: скриншот с видео мультицентра "Моя территория"

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Подкаст "Все, как у людей" о талантливой молодежи Ишима запустили участники проекта "Всети 2.0".

"Идея запустить подкаст родилась в ходе мозгового штурма у команды журналистов-участников проекта "Всети 2.0". Для нашего города это в новинку. Такого еще никто не делал. Героями станут знаменитые и интересные люди города", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер проекта "Всети 2.0" Дарья Орлова.

Героиней пилотного выпуска стала занимающаяся бально-спортивными танцами на коляске ишимка Елизавета Дымникова. Она — обладатель призовых мест на всероссийских конкурсах. В подкасте обсудили личность, творчество, семью и трудности, с которыми она сталкивается.

Авторы идеи составили примерные сценарии, подобрали героев. Новые выпуски будут публиковать в сообществе ишимского мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте.

Инна Пахомова