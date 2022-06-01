  • 30 июня 202230.06.2022четверг
  • USD51,1580
    EUR53,8580
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Прием заявок на конкурс "Книга года" стартовал в Тюмени

Общество, 14:10 30 июня 2022

АНО «Содружество библиотек Тюменской области» | Фото: АНО «Содружество библиотек Тюменской области»

Далее в сюжете Новый водопровод получили жители села Яр в Тюменском районе

Прием заявок на региональный конкурс "Книга года" продлится по 10 октября, сообщает АНО "Содружество библиотек Тюменской области".

Основные номинации конкурса: "Лучшая книга о культурном наследии", "Лучшая научная книга", "Лучшая книга о родном крае", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга", "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая учебная книга". По условиям конкурса эксперты и жюри могут отобрать издания для участия в специальных номинациях: "Книга года", "Самая популярная книга" и "Издательство года".

Заявки на участие принимают по адресу: ул. Орджоникидзе, 59. С положением можно ознакомиться по ссылке.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева в ноябре 2022 года. Организаторы представят выставку изданий, ставших лауреатами и дипломантами конкурса. В Тюменской области проект проходит в рамках реализации национального проекта "Культура". Возрастное ограничение: 18+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Книга года , конкурс

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 30.06.2022Новый водопровод получили жители села Яр в Тюменском районе
14:10 30.06.2022Прием заявок на конкурс "Книга года" стартовал в Тюмени
14:00 30.06.2022Стоимость бензина в Тюменской области в мае выросла на 0,4%
13:49 30.06.2022Школе в Тюменской области хотят присвоить имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина