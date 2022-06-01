Прием заявок на конкурс "Книга года" стартовал в Тюмени

| Фото: АНО «Содружество библиотек Тюменской области» | Фото: АНО «Содружество библиотек Тюменской области»

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Прием заявок на региональный конкурс "Книга года" продлится по 10 октября, сообщает АНО "Содружество библиотек Тюменской области".

Основные номинации конкурса: "Лучшая книга о культурном наследии", "Лучшая научная книга", "Лучшая книга о родном крае", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга", "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая учебная книга". По условиям конкурса эксперты и жюри могут отобрать издания для участия в специальных номинациях: "Книга года", "Самая популярная книга" и "Издательство года".

Заявки на участие принимают по адресу: ул. Орджоникидзе, 59. С положением можно ознакомиться по ссылке.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева в ноябре 2022 года. Организаторы представят выставку изданий, ставших лауреатами и дипломантами конкурса. В Тюменской области проект проходит в рамках реализации национального проекта "Культура". Возрастное ограничение: 18+.