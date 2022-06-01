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Новый водопровод получили жители села Яр в Тюменском районе

Общество, 14:21 30 июня 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более 1 тыс. 200 м современных полимерных труб проложено взамен старых изношенных внутриквартальных коммуникаций на ул. Строителей в с. Яр Тюменского района.

Как сообщает Росводоканал Тюмень, долгие годы у жителей села не было чистой воды. От воды с большим содержанием железа участки сети пришли в негодность.

В 2020 году в рамках концессионного соглашения в села по Тобольскому тракту была подана чистая вода с Велижанских водоочистных сооружений. Сейчас водоканал ведет масштабную реконструкцию сетей.

"Ведется также строительство новых сетей, чтобы жители подключали свои домовладения к централизованному водоснабжению", - рассказал начальник цеха эксплуатации Андрей Мартюченко.

Для подключения частных жилых домов к централизованному водоснабжения сельчанам необходимо обратиться в водоканал с заявлением и пакетом документов. Вся информация доступна на сайте.

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# Росводоканал Тюмень

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