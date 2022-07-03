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Более 10 тысяч человек стали участниками XIII музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле"

Общество, 13:23 03 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участниками XIII музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" стали более 10 тыс. человек из разных регионов страны. Они посетили концерты восьми фестивальных дней в Тобольске и Тюмени. Для сравнения, в предыдущие годы на два дня фестиваля попадали всего 3 тыс. любителей классической музыки.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер рассказала во время пресс-конференции перед началом гала-концерта в Тобольске 2 июля.

"С учетом проданных билетов более 10 тысяч человек участвовали в фестивальных программах, несмотря на отрицательные погодные условия. Любители искусства находили возможности и приходили на концерты", - говорит она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Сохранится ли такой формат проведения фестиваля "Лето в тобольском кремле" члены организационной группы решат, оценив обратную связь от музыкального события, которое завершилось эксклюзивной премьерой национальной русской оперы "Жизнь за царя или Иван Сусанин".

По словам Елены Майер, это опера была выбрана для фестиваля не случайно: "Основная идея, которую мы закладывали при формировании программы, - это роль исторических личностей в истории государства и региона. Поэтому у нас были мюзиклы Свердловской музкомедии "Декабристы", "Екатерина Великая". "Жизнь за царя" от Новосибирского театра. В рамках "Театр наций фест" был спектакль-концерт о Петре Чайковском".

Постановщик оперы, главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев отметил, что опера представлена еще и как лекция.

"Нам было важно, чтобы зритель слушал не только прекрасную музыку, солистов, но и погружались в историю. Мы все знаем этот сюжет, но внутри его есть подробности, о которых зрители узнают через мультимедиа, где представлена живопись русских художников. И этот формат опера-лекция для этого фестиваля своевременный", - считает режиссер.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Над созданием оперы работали четверо артистов Новосибирского театра оперы и балета - лауреат Национальной оперной премии "Онегин" Андрей Триллер (бас), Диана Белозор (сопрано), Елизавета Целикова (меццо-сопрано), солист Михайловского театра, лауреат Национальной оперной премии "Онегин" Сергей Кузьмин (тенор), Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла.

Сюжет оперы основан на событиях, связанных с началом 17 века, когда в России настали Смутные времена, безвластие, произошло нашествие польских интервентов. На защиту Родины народ подняли Минин и Пожарский. Кстати, на сцене у Тобольского кремля их исполнили актеры театра "Мимикрия". Затем повествование переносится на главного героя оперы Михаилы Глинки – Ивана Сусанина. Из истории известно, что поляки шли в Кострому, чтобы убить 16-летнего боярина – нового российского царя Михаила Романова, но в пути они заплутали. Дорогу им вызвался показать крестьянин Иван Сусанин, но вместо этого завёл их в болото, где погиб вместе с ними.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Более 3 тыс. зрителей следили за развитием событий и поддерживали солистов криками браво. Завершился гала-концерт хором "Славься", который исполнили ведущие коллективы региона.

Анжела Лебедева

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# Елена Майер , музыка , опера , Тобольский кремль , фестиваль

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