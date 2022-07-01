Участок трассы Екатеринбург - Тюмень отремонтировали раньше срока

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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С опережением срока введен в эксплуатацию участок трассы на выезде из Екатеринбурга в сторону Тюмени, сообщает Уралуправтодор.

Поскольку на проезжей части образовалась колея, Уралуправтодор принял решение обновить асфальт. Для удобства автомобилистов в будни движение ограничивали с утра до вечера, в пятницу и воскресенье - до обеда, в субботу дорожники выходили на объект после обеда, чтобы дачники могли выехать на садовые участки без пробок.

Плановая сдача объекта была намечена на середину августа, но Уралуправтодор закончил работы с опережением срока.

Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить ровность и сцепление.