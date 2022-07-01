65 подростков отдохнут в лагере "Ишимские ратники" на первой смене

| Фото: ОСПЛ "РАТНИКИ" | Фото: ОСПЛ "РАТНИКИ"

65 ребят 14-17 лет отдохнут на первой казачьей смене лагеря "Ишимские ратники", которая стартовала на базе ДСОЛ "Дружба" 1 июля. Воспитанников кадетских и казачьих классов из Ишима, Ишимского и Казанского районов ждет неделя в армейских палатках и опыт выживания в экстремальных условиях.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, палаточный лагерь возобновил свою работу после двух лет пандемии. Содержание деятельности лагеря направлено на развитие физических способностей подростков, формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения и активной гражданской позицией. Всего пройдет две смены: казачья – с 1 по 7 июля и общевойсковая – с 11 по 17 июля.

Их проведет председатель Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации "Казачья молодежь Сибири" Виктор Клишев. Он рассказал, как все организовано в самом лагере: "Палатки, четыре на 15 и две на 10 мест, а также штабную и учебную, установили на деревянный настил, из-за холодной погоды предусмотрели их обогрев, в каждой застелили полы теплым покрытием. Лагерь огорожен, на его территории проведена акарицидная обработка, для ребят созданы необходимые санитарно-бытовые условия, организовано горячее питание. Спать подростки будут на современных двухъярусных кроватях".

Виктор Клишев добавил, что скучать ребятам не придется, программа очень насыщенная. Их ждут ежедневные занятия по огневой, парашютной и тактической подготовке, турниры по пейнтболу, лазертагу, обучение на тренажере-симуляторе управлению беспилотником, танковые баталии на радиоуправляемых машинах, пожарная, казачья, военизированная эстафета и другие развлекательные и профориентационные мероприятия.

Первая смена завершится традиционной казачьей вечоркой.

Инна Кондрашкина