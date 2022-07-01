Многодетный тоболяк стал фермером с помощью социального контракта

| Фото: группа "Тобольский муниципальный район" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский муниципальный район" ВКонтакте

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Стать участником социального контракта и начать собственное дело могут жители Тюменской области, чье финансовое положение ниже прожиточного минимума. Свою ферму в деревне Ломаевой Тобольского района с помощью программы государственной соцподдержки открыл молодой многодетный отец Павел Козлов.

Полтора года назад Павел получил от государства 250 тыс. рублей, на которые купил первых коз и корма для них. Сейчас в хозяйстве мужчины — почти 100 голов овец романовской породы и 30 зааненских молочных коз, кони и куры, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района. Павел развивает стадо мелкого рогатого скота, готовит сыры, творог, масло и готовится сертифицировать свою продукцию, чтобы выйти на рынок.

В 2022 году участниками программы государственной соцподдержки для малоимущих семей стали 20 жителей Тобольского района. Они заключили социальный контракт на поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, организацию предпринимательской деятельности и материальную поддержку.

Проконсультировать по поводу участия в программе готовы специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Тобольского района по телефону 8 (3456) 22-22-32.