28 млрд рублей дополнительно выделено на строительство трассы Москва – Казань – Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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28 млрд рублей дополнительно выделено на строительство трассы, которая обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, Татарстаном и Чувашией. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование, сообщается в Telegram-канале правительства, позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны, например во Владимирской области, где будет построено 26 км дороги. Кроме того, будет создан задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году.

Создание этой трассы – часть федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай".

"Серьёзнейший инфраструктурный проект, который мы делаем по поручению президента, - отметил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки во Владимирскую область. - Трасса М-12 позволит больше двух тысяч километров, от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, проехать без единого светофора".

Планируется, что участок трассы в Московской и Владимирской областях протяжённостью 49 км заработает в тестовом режиме в конце 2022 года.

Новая трасса, по оценке специалистов, в перспективе должна дать мощнейший импульс развитию регионов и всей страны в целом. Только по первоначальным подсчётам в области и республики, через которые пройдёт новая дорога, через несколько лет после ввода М12 в эксплуатацию может поступить 2,5 трлн инвестиций. Регионы, которые она свяжет, — экономические и промышленные центры России, автомобильные и нефтеперерабатывающие заводы, предприятия аэрокосмического и оборонного секторов — самые результативные поставщики сельхозпродукции.