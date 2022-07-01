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Стрит-арт с Юрием Гагариным о мечтах появился в Ишиме

Общество, 16:15 01 июля 2022

сообщество ишимского мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте | Фото: сообщество ишимского мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте

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Мурал "Мечтай" украсил стену на ул. Чехова в Ишиме. Посмотреть арт с изображением космонавта Юрия Гагарина и корабля "Восток" можно у дома № 13.

"Тема работы — мечты. На фоне декора, символизирующего космос, туманности и его красоту изображен Юрий Гагарин, корабль "Восток", на котором космонавт выполнил свой первый полет. Суть работы — показать молодежи, что мечты осуществимы, если к ним стремиться. Великие люди достигали своих целей, мечтая о них", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художник Андрей Егоров.

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Оформить безликую коробку трансформаторной подстанции тюменскому райтеру предложили в ишимском мультицентре "Моя территория". По словам Андрея Егорова, такие работы создают точки притяжения, украшают урбанистический пейзаж. Подобные арт-объекты важны для каждого города не только с точки зрения визуала, но и культуры, считает художник.

Инна Пахомова

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# Ишим , стрит-арт

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