Стрит-арт с Юрием Гагариным о мечтах появился в Ишиме

| Фото: сообщество ишимского мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте | Фото: сообщество ишимского мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте

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Мурал "Мечтай" украсил стену на ул. Чехова в Ишиме. Посмотреть арт с изображением космонавта Юрия Гагарина и корабля "Восток" можно у дома № 13.

"Тема работы — мечты. На фоне декора, символизирующего космос, туманности и его красоту изображен Юрий Гагарин, корабль "Восток", на котором космонавт выполнил свой первый полет. Суть работы — показать молодежи, что мечты осуществимы, если к ним стремиться. Великие люди достигали своих целей, мечтая о них", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художник Андрей Егоров.

Оформить безликую коробку трансформаторной подстанции тюменскому райтеру предложили в ишимском мультицентре "Моя территория". По словам Андрея Егорова, такие работы создают точки притяжения, украшают урбанистический пейзаж. Подобные арт-объекты важны для каждого города не только с точки зрения визуала, но и культуры, считает художник.

Инна Пахомова