Авторы тюменской книги-антиутопии "Хроники разбитого мира" задумались об экранизации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Работу над второй книгой "Хроники разбитого мира. Роби и тайна фриджитов" ведут тюменские писатели Евгений Борисов и Дмитрий Копьев. Об этом авторы идеи рассказали на презентации первого издания в пространстве коллективной работы "Точка кипения" 30 июня.

"Действие будет происходить по сюжету уже на острове. У нас есть уже обложка. Думаем выкладывать книгу по главам на "Литрес", чтобы пользователи за подписку могли следить за развитием вымышленной вселенной", — сказал Евгений Борисов.

Сейчас желающие могут приобрести первую книгу "Хроники разбитого мира. Роби и тайна фриджитов" на крупных торговых площадках. Ранее издание выпустили вместе с "Литрес" в четырех форматах. Бумажную версию можно приобрести на Ozon, Wildberries. Аудиокниги представлены в многоголосном и аудиоформате. Также есть электронная книга.

"Мы долго выходили на "Литрес". Это непростой путь. Чтобы заключить контракт с ними, пришлось рассказывать сюжеты второй и третьей книги", — сказал Евгений Борисов.

Евгений Борисов выступил в качестве основного автора, составил концепцию. Правильно оформлять текст ему помогал Дмитрий Копьев. В книге показана история становления 13-летнего мальчика и других героев в технологическом мире.

Изначально хотели снять мультфильм, который бы помог рассказывать детям просто о сложных вещах, касающихся робототехники. Затем тюменцы скооперировались и начали работу над полноценной книгой. "В ней говорится о соприкосновении двух миров - сложного и простого. Есть Бест-Хард-Сити, жители которого все усложняют, стараются все делать быстрее, упуская жизненные ценности. И есть другие существа — фриджиты, которые, наоборот, все упрощают. Когда они раньше жили в гармонии, то был баланс всего: технологий, взаимоотношений", — поделился Евгений Борисов.

К работе над проектом привлекли целую команду: редактора Наталью Фоминцеву, иллюстратора Алену Тимофееву, голос аудиокниги Евгения Паньшина, автора аудиоверсии Артема Васнева.

Для аудиокниг были записаны 340 звуков и саундтреки с живым вокалом. Членам команды, работавшей над проектом, содержание книги понравилось, и они уже хотят видеть ее продолжение. "Когда я прочитал книгу, я понял, что она не только подростковая. В начале, как в истории про Гарри Поттера, "детский сад", а затем повествование выходит уже на другой уровень", — поделился Артем Васнев.

Под впечатлением остался и "голос" для озвучки аудиокниги Евгений Паньшин. По его словам, к концу книги он вспомнил о Николае Гоголе, который сжег рукописи второго тома "Мертвых душ". "Понимаю, что книга не заканчивается, это первая часть. Хочется узнать, что будет дальше. Я однозначно жду продолжения", — сказал он.

Авторы идеи уже задумались об экранизации своего творения. Один экземпляр они решили передать основателю кинокомпании Bazelevs Тимуру Бекмамбетову. "Я подписал ее и передал генеральному продюсеру. В скором времени ее вручат Тимуру Бекмабетову. Возможно, ему понравится наша история и это получит продолжение", — рассказал Евгений Борисов.

Следующая презентация издания состоится на подростковом фестивале, который пройдет под Тюменью 8 июля. Также авторы идеи проведут тест бета-версии настольной игры по книге. После ее будут дорабатывать с игропрактиками, внедрять в детские лагеря для обучения подростков. В игру включат воспитательные смыслы.

Инна Пахомова