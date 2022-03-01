Книга-антиутопия тюменских авторов "Хроники разбитого мира" доступна на платформе "Литрес"

| Фото: из сообщества "Роби и фриджиты" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Роби и фриджиты" во ВКонтакте

Далее в сюжете Луиза Носкова: тюменских болельщиков ждет настоящий праздник биатлона

Книга-антиутопия "Хроники разбитого мира. Роби и тайна фриджитов" тюменских писателей Евгения Борисова и Дмитрия Копьева появилась на издательской платформе "Литрес". Ее можно послушать в формате аудиоспектакля и почитать в электронном виде.

Над книгой объемом 320 страниц, в которой показана история становления 13-летнего мальчика и других героев в технологическом мире, тюменцы трудились более двух лет. Евгений Борисов выступил в качестве основного автора, составил концепцию. Дмитрий Копьев помогал ему правильно оформлять текст, подсказывал идею.

"У меня не было писательского опыта. Это первая книга, над которой я работаю. Более десяти лет я занимаюсь робототехникой в сети своих центров в Тюмени и в пяти городах России. Вдохновленный этим решил написать книгу об альтернативной, техногенной вселенной и мальчике, у которого есть склонности к инженерии, разработкам, механизмам. Вообще сама идея произведения — теория баланса. Для меня она близка. В людях часто наблюдаю, что колесо баланса тяжело соблюдать во всех сферах. Я фанат "Властелина колец" и "Гарри Поттера", и хотелось создать русскую вселенную такого же масштаба, которую в дальнейшем можно экранизировать", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор Евгений Борисов.

В аудио варианте книга представлена в одноголосном и многоголосном видах. В озвучке принимали участие тюменские дикторы, основным из которых выступил Евгений Паньшин и актеры Тюменского большого драматического театра. Обрабатывали материал представители тюменской студии "Звукарня". Иллюстрации для электронного издания создавала тюменская художница Алена Тимофеева. Буктрейлер анимировала студия "Все просто!".

По словам Евгения Борисова, книгу выпустят в печатном виде позже. "Над изданием работали долго, много раз переписывали книгу, меняли структуру. В какой-то степени я ассоциирую себя с главным героем Роби. По мере того, как я менялся сам, что-то добавляли ему. У нас планируется еще две книги этой серии — задумана трилогия. Уже начали работать над второй", — добавил автор.

Писатель сказал, что попасть на "Литрес" не просто. Ранее его команда работала с издательской платформой с 3D-аудиосериалами по мотивам произведений. Евгений Борисов рассказал представителям платформы про серию книг, о том, что будет в каждой из частей, объяснил, насколько это перспективный проект. "Обсуждали, отправлял им почитать сюжет. Они принимали решение. Там целая процедура отбора и приемки проектов, которые интересны для них. Нас отсматривали и отслушивали, вели переговоры месяца три", — добавил Евгений Борисов.

Инна Пахомова