Кофейня с меню по сказкам Петра Ершова открылась в Ишиме

| Фото: фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" | Фото: фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области"

Кофейня с меню по сказкам Петра Ершова открылась в Ишиме на ул. Ленина, 43 26 февраля. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала директор кофейни Тогжан Байтокова.

"Помимо основного разработали для гостей и жителей региона меню Петра Ершова, меню для туристов-школьников по сказкам Петра Ершова. У нас можно отведать супчик "Море-окиян", салат "Перстень Царь-девицы", морс "Жар-птица", десерт "Конек-горбунок" и многое другое. Хочется стать частичкой большого туристического проекта, чтобы гости города не только посетили музей Петра Ершова, но и продолжили свое знакомство с творчеством этого великого писателя у нас в кофейне. Надеемся, что гости запомнят не только персонажи из сказки, но и другие интересные детали. В планах организовать викторину или конкурс по сказке "Конек-горбунок", - добавила она.

По словам Тогжан Байтоковой, все началось с проекта "Капитаны бизнеса" фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"Я была капитаном бизнеса в Казанском районе, где опытные спикеры доступно объясняли, как можно построить бизнес, как должны происходить продажи и как можно быть полезными для жителей своего региона. Я настолько увлеклась, что не пропускала ни одного занятия и семинара", - отметила она.

Кофейня - любимое место Тогжан Байтоковой. Она слышала, что кофейни часто переходят из одних рук в другие, сменяются арендаторы и каждый говорит, что это убыточно. Они с мужем собрали весь опыт, все знания, вложили около одного миллиона рублей и пошли вперед.

"Благодаря проекту "Капитаны бизнеса" нам до сих пор помогают, подсказывают, консультируют, знакомят с партнерами, оценивают. Удивительно, что власти о нас заботятся, относятся к нам, как к ребенку, который только родился", - подчеркнула она.

По мнению Тогжан Байтоковой, в заведениях общественного питания важно обращать внимание на сервировку, подачу, качество.

"Мы взяли себе за основу быть полезными людям, избитая фраза, но она выношена в сердце. Когда строишь бизнес с таким уклоном, то обязательно все получается, начинают встречаться правильные люди на пути, приходят благодарные клиенты. Желаем, чтобы каждый житель нашего города хотя бы раз побывал в нашей кофейне", - поделилась она.

В планах у предпринимательницы открыть кофейню и в близлежащих районах. Также в мечтах открыть гостиницу возле кофейни. "Она напрашивается сюда. Для этого необходимо инвестировать 25 миллионов рублей. Буду очень рада, если найдется инвестор. Возле гостиницы хочется сделать парк, чтобы гости через волшебные ворота попадали в атмосферу сказки, где будут созданы красивые зоны для фотосессии. Надо успевать, пока есть силы и глаза горят", - отметила она.

Начинающим предпринимателям Тогжан Байтокова посоветовала верить в свои силы и знать, что все получится. На сегодняшний день все доступно, главное не бояться, а идти и спрашивать. Важно найти тему, которая актуальна, которая откликнется в душе и идти в тандеме с теми людьми, кто вас поддерживает и верят в вас. "Не нужно бояться критики, нужно прислушиваться и исправлять ошибки", - подытожила она.

Ирина Шемякина