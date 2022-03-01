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Голосование за благоустройство прудов и карьеров запустят на портале "Я решаю"

Общество, 09:48 21 марта 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Проголосовать за водоем, который нуждается в очистке в первую очередь, смогут жители Тюмени с 1 апреля на портале "Я решаю". Пруд либо карьер, который соберет наибольшее количество голосов, запланируют к благоустройству.

На голосование выставят 14 объектов: карьеры Садовый, Школьный, Майский, Ивовый, Северный, Ключевской, Чистый, в сквере Серебряные ключи, а также пруды Березовский, Плехановский, Войновский, Мысовской, на Дамбовской и Студенческий.

В комитете по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени отмечают, что на голосование не будут выставляться пруд Южный и карьер Утиный, так как для них уже разработана проектная документация, включающая очистку, а также пруд Лесной, охрана которого возложена на водопользователя, с которым заключен договор.

Голосование за водные объекты завершится 1 мая 2022 года.

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# благоустройство , водоемы

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