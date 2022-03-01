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"Кванторианские каникулы" организуют в Тюмени для одаренных детей

Общество, 16:52 18 марта 2022

Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Образовательная смена "Кванторианские каникулы" для участников региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области откроется в Детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) 21 марта в 14 часов.

Как сообщают организаторы, участникам смены презентуют программу обучения и познакомят с наставниками направлений.

Юные инженеры из Голышмановского, Юргинского районов и Заводоуковского городского округа впервые примут участие в "Кванторианских каникулах". Также в образовательной смене примут участие ребята из Тюменского, Нижнетавдинского, Омутинского, Викуловского, Казанского, Ярковского, Тобольского районов, Ялуторовска, Ишима, Тобольска.

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# кванториум

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