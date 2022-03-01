Теплые подарки изготовили для детей из Донбасса голышмановские бабушки

| Фото: скриншот видео АНО "ИИЦ "Голышмановский вестник" | Фото: скриншот видео АНО "ИИЦ "Голышмановский вестник"

Игрушки, носочки и варежки, изготвили для детей из Донбасса бабушки из клуба "Рук прекрасное творение" при совете ветеранов Голышмановского района, передает информационный центр правительства Тюменской области.

Так они хотят поддержать детей, страдающих из-за военных действий. Председатель совета ветеранов Голышмановского городского округа Ирина Грабко отметила: "Мы — бабушки, и мы прекрасно понимаем, что пусть это не родные внуки, но это тоже внуки. Игрушки, сделанные своими руками - более теплые. Это именно для тепла им. Мы все смотрим и знаем, каково им сейчас".

Каждое изделие подпишут: "Подарок от бабушки".

Видео - АНО "ИИЦ "Голышмановский вестник".