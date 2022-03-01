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Детская школа искусств в Тобольске названа одной из лучших в России

Общество, 08:10 18 марта 2022

Детская школа исусств им. А. А. Алябьева в Тобольске | Фото: Детская школа исусств им. А. А. Алябьева в Тобольске

Детская школа исусств им. А. А. Алябьева в Тобольске удостоена звания лауреата Всероссийского конкурса "Лучшие образовательные учреждения Российской Федерации-2022" за высокое качество услуг.

Конкурсный отбор участников проводил с ноября 2021 года по март 2022 года департамент статистики и экспертизы ООО "Экспертмедиагрупп". Эксперты отметили высокое качество образовательных услуг, профессионализм персонала и заслуженную репутацию учреждения.

Школе искусств вручили именной диплом и сертификат на право бессрочного использования логотипа "Лучшее образовательное учреждение Российской Федерации-2022".

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# ДШИ , Тобольск

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