Детская школа искусств в Тобольске названа одной из лучших в России

| Фото: Детская школа исусств им. А. А. Алябьева в Тобольске | Фото: Детская школа исусств им. А. А. Алябьева в Тобольске

Детская школа исусств им. А. А. Алябьева в Тобольске удостоена звания лауреата Всероссийского конкурса "Лучшие образовательные учреждения Российской Федерации-2022" за высокое качество услуг.

Конкурсный отбор участников проводил с ноября 2021 года по март 2022 года департамент статистики и экспертизы ООО "Экспертмедиагрупп". Эксперты отметили высокое качество образовательных услуг, профессионализм персонала и заслуженную репутацию учреждения.

Школе искусств вручили именной диплом и сертификат на право бессрочного использования логотипа "Лучшее образовательное учреждение Российской Федерации-2022".