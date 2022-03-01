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Выпускников Тюменского медицинского университета ждут в сельской местности

Общество, 16:48 17 марта 2022

департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Главные врачи областных больниц Ишима, Заводоуковска и Казанского района поделились секретами профессиональной карьеры с выпускниками-целевиками Тюменского государственного медицинского университета.

На встрече присутствовали и представители департамента здравоохранения, областной думы и руководители медорганизаций региона.

Врачи рассказали студентам об оснащенности учреждений, подготовке специалистов, о своих коллективах и ответили на вопросы.

Главврач областной больницы № 4 Ишима Вячеслав Афанасьев рассказал, что сегодня в Тюменской области врачи, работающие даже в отдаленных селах, оказывают пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь и владеют необходимыми видами лечения и диагностики наравне с городскими специалистами.

"Наш профессионализм и умения повышают качество оказания медицинской помощи жителям сельской местности, и тем самым мы улучшаем уровень жизни людей. Я надеюсь, что нынешние выпускники помогут нам в этом достойном деле", – считает он.

Главврач областной больницы № 14 Дмитрий Суворов посоветовал выпускникам начинать профессиональную деятельность непременно с работы в сельской местности, так как именно там существуют наиболее благоприятные возможности для становления, реализации потенциала: "Стать узнаваемым, принимаемым и любимым врачом – это, конечно, и приятно, и ответственно одновременно. Работая в районной больнице, сделать это проще".

Напутствия дала также заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик. Она убеждена, что главный залог успеха врача – умение общаться, как с пациентом, так и с коллегами по работе.

"Молодых специалистов любят, ценят и ждут на селе. С департаментом здравоохранения мы проанализировали нюансы жизни и работы молодого специалиста на селе, детально обсуждаем, как наиболее благоприятно провести процессы адаптации, мотивации, профессиональной и социальной интеграции молодого специалиста для эффективной работы в районных больницах. Мы стремимся оказать всестороннее содействие и разрешить возможные трудности молодого специалиста", – сказала она.

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# Тюменский медицинский университет

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