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Рекрутеры программы "Учитель для России" встретятся с потенциальными участниками в ТюмГУ

Общество, 08:53 21 марта 2022

Встреча с рекрутерами общественной программы "Учитель для России" состоится в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23, ауд. 501) 24 марта, начало - в 18 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Илья Петрикин и Арина Плюснина расскажут об отборе, а Владимир Чехович, куратор участников на Ямале, вдохновит историями из школ Крайнего Севера.

"Учитель для России" – программа развития школьного образования в регионах России. Программа привлекает выпускников ведущих вузов и профессионалов из разных сфер к преподаванию.

Участники программы на два года отправляются в регион, чтобы преподавать в обычных массовых школах и менять систему российского школьного образования изнутри. На протяжении двух лет программа оказывает всем участникам методическую, коучинговую и финансовую поддержку.

"Выпускники Тюменского университета присоединяются к нашему сообществу каждый год, и они все очень крутые ребята. Первая выпускница программы "Учитель для России", с которой я познакомилась лично и подружилась, была выпускницей ТюмГУ. Альфия Биккина работала в нефтяной отрасли, но потом нашла себя в роли учительницы географии – и с тех пор вся её жизнь связана с "Учителем для России", – делится рекрутер программы на Урале Арина Плюснина. – Я очень жду нашей встречи со студентами ТюмГУ".

На презентацию приглашают студентов выпускных курсов различных специальностей, мечтающих построить карьеру в образовании и стать профессионалами своего дела.

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# образование , ТюмГУ

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