Более 400 талантливых детей принимают участие в областном конкурсе "Дебют–2022"

| Фото: из сообщества "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив)

Более 400 талантливых детей принимают участие в XVII областном конкурсе молодых дарований "Дебют–2022", который пройдет в Тюмени с 21 по 24 марта, сообщает региональный департамент культуры.

На творческое состязание поступило около 400 заявок из всех муниципальных образований Тюменской области. Просмотры и прослушивания будут проходить во Дворце культуры "Нефтяник им. В.И. Муравленко" ежедневно с 10 часов. 21, 22 марта приглашены участники в номинации "Эстрадное пение", 22 марта — в номинации "Хореография". 22 и 23 марта будут представлены номера в номинации "Народные инструменты", а 23 марта — в номинации "Инструменты эстрадного и духовного оркестров". Участники в номинации "Народный вокал" придут на прослушивание 24 марта.

Представленные номера оценит компетентное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства, приглашенные из Омска, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и Тюмени.

Праздничный гала-концерт с выступлением победителей и призеров областного конкурса начнется 8 апреля в 15 часов в концертном зале Тюменского государственного института культуры.