Дети из центра "Капельки дождя" заняли первое место в конкурсе рукописной книги

| Фото: АНО ДО ДСЦ «Капельки дождя» | Фото: АНО ДО ДСЦ «Капельки дождя»

Первое место в III конкурсе детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" занял инклюзивный коллектив детей-воспитанников АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя" за книгу-путеводитель по народным праздникам "Календарь природы".

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала директор центра Надежда Бакунина.

"Мы принимали участие в конкурсе второй раз. В 2021 году получили благодарность за участие, а в этом году заняли первое место. Для нас это было неожиданно и приятно. В этом проекте было задействовано десять детей, четверо из них - с ограниченными возможностями здоровья", - добавила она.

Книга "Календарь природы" состоит из четырех разделов по временам года. В каждом разделе описаны наиболее распространенные народные праздники. Декабрь — Новый год, январь — Рождество Христово, Крещение Святки, февраль — Масленица.

По словам Надежды Бакуниной, идея книги ребятам пришла сразу.

"На изготовление книги ушло около месяца. Все материалы брали из книг об истории русских народных праздников. Есть в книге и история этих праздников, и описание, как их праздновали раньше на Руси", - отметила она.

| Фото: АНО ДО ДСЦ «Капельки дождя» | Фото: АНО ДО ДСЦ «Капельки дождя»

Ирина Шемякина