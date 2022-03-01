На Фабрике тюменского мороженого пройдет первый своп

| Фото: vk.com/icecreamfactory | Фото: vk.com/icecreamfactory

Первый своп пройдет на Фабрике натурального мороженого (ул. В. Подшибякина, 15) 26 марта в 18 часов. Об этом рассказала руководитель Фабрики натурального мороженого Елена Блинкова.

"Идея обмена вещами существует уже давно и мне близки подобные мероприятия - душевностью, осознанием вклада в развитие культуры осознанного потребления. Ведь вещь, которую, возможно, надели раз-два, или сумочка, которая надоела, могут вновь радовать новую хозяйку. Это очень разумно, экономно и экологично", - отметила она.

Swap — это бесплатный обмен хорошими, но ставшими ненужными вещами. На мероприятие можно принести: платья, юбки, кофточки, брюки, комбинезоны, украшения, аксессуары, сумки, вазы, украшения интерьера (кроме картин). Все вещи должны быть чистыми, отутюженными, без пятен и катышек, такими, чтобы их хотелось взять и было не стыдно кому-то подарить.

По словам Елены Блинковой, сейчас самое подходящее время для подобных мероприятий.

"Хочется попробовать, посмотрим, что из этого получится. С нашей стороны проект некоммерческий, с благотворительной составляющей. Оставшиеся вещи мы передадим нуждающимся. Важно делать дела во благо. Это мой первый опыт, но в планах сделать мероприятие регулярным. На очереди обмен книгами, детскими игрушками", - добавила она.

Вход на своп свободный. Контактный телефон +7-922-473-03-59.

Ирина Шемякина