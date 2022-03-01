Луиза Носкова: тюменских болельщиков ждет настоящий праздник биатлона

| Фото: csp72.ru | Фото: csp72.ru

Чемпионат России по биатлону, который пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля, станет настоящим праздником как для спортсменов, так и для зрителей, уверена руководитель Олимпийского совета Тюменской области Луиза Носкова.

"Буквально на следующей неделе мы увидим сильнейших биатлонистов России и Белоруссии. Это будет великолепный праздник биатлона, в первую очередь для наших зрителей, потому что все соскучились по таким соревнованиям", - сказала она в интервью "Тюменской линии".

Луиза Носкова выразила уверенность, что спортсмены порадуют болельщиков своими выступлениями и достижениями.

Чемпионат России по биатлону пройдет на территории центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Соревнования завершат зимний сезон 2021-2022 годов, в них примут участие около 200 лучших биатлонистов России и Белоруссии.

В программу соревнований входят восемь гонок у мужчин и женщин. 30 марта состоится спринт на 10 км среди мужчин и на 7,5 км среди женщин, 31 марта - смешанная эстафета, 2 апреля - эстафета 4 х 6 км среди женщин и масстарт на 15 км среди мужчин, 3 апреля – масстарт на 12,5 км среди женщин и эстафета 4 х 7.5 км для мужчин.

Начало соревнований 30, 31 марта и 2 апреля в 11 часов, 3 апреля – в 10 часов. Для зрителей на верхней парковке "Жемчужины Сибири" будет организована бесплатная стоянка личного автотранспорта.

Билеты на чемпионат России по биатлону можно приобрести в "Городских зрелищных кассах" и на сайте ЦСП. Трансляция чемпионата пройдет на канале МАТЧ-ТВ.

Любовь Голышева