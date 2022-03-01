Более девяти тысяч жителей Тюменской области прошли постковидную диспансеризацию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

9 тысяч 690 жителей Тюменской области, перенесших COVID-19, прошли первый этап диспансеризации с 1 июля 2021 года. Оба этапа обследования завершили 900 человек. Под диспансерное наблюдение взято 335 человек.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"Углубленная диспансеризация граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, проводится в Тюменской области с 1 июля 2021 года. В Тюменской области обследованию подлежат более 93 тысяч человек. Из них 18 тысяч – это пациенты, которые имеют два и более хронических заболеваний, еще свыше 75 тысяч – тюменцы с одним хроническим заболеванием", - рассказали в департаменте здравоохранения.

Специалисты отмечают, что коронавирусная инфекция может вызывать обострение уже имеющихся хронических заболеваний, осложнения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, влиять на работу желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, вызывать неврологические нарушения и другие заболевания.

Для того чтобы пройти углубленную диспансеризацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства через два месяца после выздоровления от COVID-19. Обследование проходит в два этапа. На первом медики собирают анамнез, измеряют сатурацию, делают рентген органов грудной клетки, проводят забор общего и биохимического анализов крови, спирометрию и, по показаниям, нагрузочный тест с шестиминутной ходьбой. Это позволяет проанализировать общее состояние организма. Перенесшим ковид в средней или тяжелой форме, назначают анализ на концентрацию Д-димера, чтобы исключить образование тромбов.

На второй этап отправляют, исходя из результатов обследования. Врачи определяют, к каким узким специалистам направить пациента, при необходимости делают ЭхоКГ сердца, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Любовь Голышева