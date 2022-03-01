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В тюменских магазинах появятся QR-коды для работодателей и соискателей

Общество, 16:35 21 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые меры поддержки работодателей и соискателей запускает в Тюмени сервис по поиску работы SuperJob. Среди них - наклейки с QR-кодами, ведущими на страницу с вакансиями компании. Стикеры можно будет наклеить в кассовых зонах, примерочных и любых местах, где их могут увидеть потенциальные соискатели.

Кроме того, по новой бизнес-модели работодатель будет платить теперь только за каждый отклик соискателя, а не за размещение вакансии на онлайн-платформе. В SuperJob уверены, что новая схема гораздо прозрачнее, потому что компания может просчитать стоимость закрытия одной вакансии.

На старте стоимость отклика составляет 207 рублей вне зависимости от сферы или специалистов, которые нужны. SuperJob приглашает заинтересованные компании участвовать в тестировании новой схемы работы с платформой.

Также соискателям будут предложены бесплатные вебинары о трудовом законодательстве и правах работника, например, если компания объявила о приостановке деятельности в РФ, и партнерская программа, где можно зарабатывать на привлечении регистраций на SuperJob.

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# поиск работы

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