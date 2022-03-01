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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 400 вопросов в сфере благоустройства, дорог и ЖКХ решили по обращениям тюменцев в соцсетях

Общество, 16:46 21 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

735 вопросов было решено органами власти по сообщениям жителей Тюменской области, которые они оставляли в социальных сетях с 1 по 15 марта. 218 из них касались благоустройства, 109 — состояния дорог, 95 — ЖКХ, 73 — сферы социального обслуживания и защиты, 45 — экономики и бизнеса, сообщает Центр управления регионом.

Через цифровой портал "Госуслуги. Решаем вместе" в первой половине марта жители Тюменской области направили 2 тыс. 215 вопросов. 1 тыс. 869 — по поводу вакцинации и лечения от коронавируса, 92 — насчет содержания дворов и территорий общего пользования, 72 обращения касались многоквартирных домов, 37 — электронных листков нетрудоспособности.

Также в первой половине месяца специалисты ЦУР зафиксировали сообщения жителей Тюменской области с вопросами о помощи жителям ДНР и ЛНР: в каких вещах нуждаются люди и где находятся пункты сбора гуманитарной помощи. Еще часть часть вопросов поступила по теме социально-экономических изменений.

Оставить вопрос или жалобу можно в официальных сообществах органов власти, через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и в официальной группе ЦУР ВКонтакте.

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# благоустройство , госуслуги , коронавирус , ЦУР Тюменской области

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