В Тюменской области ввели новые меры поддержки жителей и бизнеса

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По 2 тыс. рублей составят выплаты для неработающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями в качестве меры поддержки в текущей ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в прямом эфире в своих официальных аккаунтах в соцсетях ВКонтакте и "Одноклассники".

Таким образом, охват составит около 300 тыс. жителей субъекта.

"Мы понимаем, что от текущей ситуации с повышением цен на непродовольственные и продовольственные товары страдают, в первую очередь, семьи с детьми и пенсионеры, президент принял решение о поддержке семей с детьми, первые выплаты они начнут получать с 1 апреля. Мы приняли решение о выплате по две тысячи рублей каждому неработающему пенсионеру и людям с хроническими заболеваниями", - отметил глава региона.

Александр Моор также сообщил, что 700 млн рублей дополнительно будет выделено на докапитализацию областного фонда поддержки промышленности. "Мы будем предоставлять кредиты на реализацию новых промышленных проектов по ставке 8,5 процентов годовых и кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих региональных предприятий по ставке 11 процентов годовых", - сказал губернатор.

Он добавил, что правительство области внимательно следит за развитием ситуации. "Будем принимать необходимые оперативные решения для защиты наших граждан и создания условий для стабильного развития экономики региона", - подытожил Александр Моор.