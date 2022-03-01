Тюменские нейрохирурги спасли ребенка из Монголии

| Фото: Федеральный центр нейрохирургии г. Тюмени | Фото: Федеральный центр нейрохирургии г. Тюмени

Маленького Тэмуужина из Монголии спасли врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, сообщает пресс-служба медучреждения.

По словам заведующего детским нейрохирургическим отделением Юрия Якимова, до операции мальчик жаловался на сильные головные боли. Причина - объемная киста, занимавшая большую часть головного мозга. Монгольские врачи пояснили родителям, если не сделать операцию, ребенка не спасти. Они порекомендовали обратиться в тюменский центр, где применяют малотравматичные методики оперативного лечения и уникальные технологии.

Кисту удалили без последствий для здоровья мальчика. Лечение ребенка завершилось. Операцию провел главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов.

"Я часто бывал в Монголии по обмену опытом, лечил пациентов из этой страны в нейрохирургическом отделении, который я создал в детской больнице в Иркутске. Мы открыты для сотрудничества, готовы принимать для оперативного лечения в федеральный центр нейрохирургии пациентов из разных стран. Возможности нашей клиники масштабные. Часто бывает так, что от пациента отказываются в столичных больницах, а мы даем ему шанс и спасаем жизнь", - отметил Альберт Суфианов.