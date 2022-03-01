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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Уральском федеральном округе число заболевших COVID-19 снизилось наполовину

Политика, 19:42 21 марта 2022

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Темпы распространения COVID-19 в Уральском федеральном округе за минувшую неделю замедлились - количество новых случаев уменьшилось наполовину.

Такая информация прозвучала на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами в регионах, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Нагрузка на стационары также уменьшилась. Сейчас под наблюдением врачей в них находится 5,5 тыс. пациентов, что в два раза меньше, чем в начале марта.

"Расслабляться рано: в мире распространяется новый штамм "стелс-омикрон", который характеризуется еще большей заразностью. В России он также выявлен, поэтому нужно крайне внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации", - подчеркнул полпред главы государства.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , коронавирус

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