В Уральском федеральном округе число заболевших COVID-19 снизилось наполовину
Темпы распространения COVID-19 в Уральском федеральном округе за минувшую неделю замедлились - количество новых случаев уменьшилось наполовину.
Такая информация прозвучала на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами в регионах, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.
Нагрузка на стационары также уменьшилась. Сейчас под наблюдением врачей в них находится 5,5 тыс. пациентов, что в два раза меньше, чем в начале марта.
"Расслабляться рано: в мире распространяется новый штамм "стелс-омикрон", который характеризуется еще большей заразностью. В России он также выявлен, поэтому нужно крайне внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации", - подчеркнул полпред главы государства.
Евгений Бабенко