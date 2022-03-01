В Тюменской области в 2022 году диспансеризацию прошли более 60 тысяч человек

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Далее в сюжете Книга-антиутопия тюменских авторов "Хроники разбитого мира" доступна на платформе "Литрес"

Более 60 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры с начала 2022 года.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном департаменте здравоохранения, это составляет 12% от годового плана.

"Всего в 2022 году в Тюменской области диспансеризации и профилактическому медицинскому осмотру подлежит 504 тысячи 100 человек. Это 32,2% взрослого населения региона", - уточнили в ведомстве.

В ходе обследований врачи выявили у пациентов 3 тыс. 375 заболеваний. Из них чуть более одной тысячи - это болезни, связанные с повышенным кровяным давлением. У 237 человек диагностировали ишемическую болезнь сердца, у 71 пациента - сахарный диабет, еще у 28 - злокачественные новообразования. На второй этап диспансеризации врачи направили более 13 тысяч человек.

Напомним, проходить диспансеризацию в возрасте 18-39 лет можно один раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС.

Работодатель обязан предоставить сотрудникам один оплачиваемый день раз в три года на диспансеризацию. Для этого необходимо написать соответствующее заявление. Работники, которые уже получают пенсию, а также те, кому до нее осталось не более пяти лет, могут брать для диспансеризации два оплачиваемых выходных дня ежегодно.

Любовь Голышева