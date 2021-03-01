Тюменский 3D-аудиосериал о жителе мегаполиса из 2080 года презентовали в "ЛитРес"

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Резидент тюменского технопарка презентовал в "ЛитРес", крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ, первый 3D-аудиосериал в популярном жанре киберпанк "20/80".

Компания Евгения Борисова, сообщает пресс-служба технопарка, реализует проект "Аудиосериал в формате 3D" — новый вид развлекательного контента, позволяющий пользователю получать такие же впечатления, как и от просмотра фильма со спецэффектами, но без нагрузки на глаза.

Аудиосериал "20/80" состоит из трех эпизодов общей продолжительностью около 30 минут. Три серии — три последних дня из жизни потерявшего свободу и надежду Стила Вотерсона, 20-летнего жителя перенаселенного мегаполиса 2080 года, в котором царит жесткое деление по классам и повсеместное внедрение искусственных органов. В результате несчастного случая на металлургическом заводе, где он работает, молодой человек лишается ноги, а во время операции в больнице — сердца. Вместо этого Стил получает неисправные органы-импланты, и у него есть всего несколько дней, чтобы попытаться выжить…

Аудиосериал создан по собственному оригинальному сценарию команды продакшн-студии Redot и студии дизайна звука "Звукарня".

"Совсем недавно мы приняли для себя решение: не ждать заказчиков для своих произведений, - сообщил руководитель компании Евгений Борисов. - Обладая всем циклом производства, от создания идеи до конечного продукта, мы можем писать и воплощать собственные оригинальные сценарии, избегая всяческих правок от заказчиков и головной боли по поводу авторских прав. Делать все самим - это и экономия времени, и огромное удовольствие, когда работа перестает быть работой, а действительно становится настоящим делом жизни. Жанр "Киберпанк" - это актуальный тренд на сегодняшний день и нам нравится и его эстетика, и мысли, которые он в себе заключает, его философия".

Киберпанк — жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. В мире Киберпанка высокое технологическое развитие соседствует с глубоким социальным расслоением, нищетой, бесправием, уличным беспределом в городских трущобах. Данный термин является этакой "игрой слов" cybernetics "кибернетика "и punk "мусор". Впервые данный термин использовал американский писатель Брюс Бетке в качестве названия своего рассказа "Киберпанк". Этот рассказ был напечатан в Ноябрьском номере журнала "Amazing Science Fiction Stories" за 1983 год. Киберпанковые сюжеты часто построены вокруг конфликта между хакерами, искусственным интеллектом и мегакорпорациями.

Киберпанковские миры, как правило, являются постиндустриальными антиутопиями и описывают общество, находящееся на пороге бурных социальных и культурных преобразований, где новые технологии используются способами, не предусмотренными их создателями ("улица найдёт собственное применение вещам"). Многие отмечают схожесть атмосферы жанра с нуаром, прием голливудских криминальных драмх 1940-х — 1950-х годов, в которых запечатлена атмосфера пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма...

В 2020 году команда тюменского проекта создала для группы компаний "ЛитРес" два произведения: "Война миров" и "Камо грядеши" — первые в России аудиосериалы в 3D. В сентябре 2020 года "Война миров" была номинирована на премию Rock&Book, которая ежегодно вручается книжным рекомендательным сервисом LiveLib, в категории "Лучшая озвучка художественной литературы".